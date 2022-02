Afrique du Sud : l’impact de la crise d’électricité

La crise d’électricité s’est accentuée dans le pays à cause de la compagnie d’électricité publique Eskom.

Il y a un besoin urgent d’un approvisionnement énergétique accru alors qu’Eskom a repris ses coupures de courant durant cette semaine, notant que tout délestage électrique effectué par la compagnie en détresse a un coût important pour les Sud-Africains et les firmes sud-africaines, selon le Maire du Cap, Geordin Hill-Lewis, cité par la presse.

« Les délestages signifient que de nombreuses entreprises font faillite, des emplois sont perdus et la possibilité d’une reprise économique significative devient de plus en plus difficile », a regretté M. Hill-Lewis.