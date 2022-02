Centrafrique : Félix Moloua est le nouveau chef du gouvernement

L’ancien chef du gouvernement centrafricain Henri Marie-Dondra a été remplacé le lundi 7 février par Félix Moloua, ministre de l’économie, sur décision du président Faustin Touadera.

Le nouveau Premier ministre est un mathématicien de formation, enseignant et chercheur en démographie. Il porte désormais la charge de ce second et dernier quinquennat de Touadera.

Directeur national adjoint de campagne de Faustin Archange Touadera, lors des élections de 2015-2016, Félix Moloua, est un militant de première heure du parti Mouvement Cœurs Unis (MCU) fondé par le Président en novembre 2018.

Il est également conseiller politique chargé des relations avec les autres partis politiques et les organisations non-gouvernementales du Bureau exécutif.

Le nouveau Premier ministre, Félix Moloua, 64 ans, est un cadre du ministère de l’Economie, du plan et de la Coopération internationale. Il a été nommé ministre d’Etat audit ministère, le 23 juin 2021.

Depuis son indépendance en 1960, la République centrafricaine a connu plusieurs coups d’Etat, alors que des conflits et des attaques fréquentes des forces armées d’opposition ont aggravé la situation sécuritaire et politique du pays.

Depuis 2014, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a été déployée pour protéger les civils et appuyer la mise en œuvre de la transition dans le pays.