Côte d’Ivoire : Flintlock 2022

Plus de 400 militaires de différent pays, participeront à Flintlock 2022, prévu cette année en Côte d’Ivoire, du 15 au 28 février 2022.

Flintlock est un exercice militaire et policier, qui se déroule chaque année, depuis son instauration en 2005. IL est le plus important et le plus grand exercice annuel des opérations spéciales de l’U.S. Africa Command, en Afrique.

L’exercice est conçu pour renforcer la capacité des nations partenaires clés de la région à contrer les organisations extrémistes violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leurs populations.

Selon un communiqué de l’Ambassade des Etats-Unis à Abidjan, l’exercice militaire Flintlock 2022 se déroulera en Côte d’Ivoire du 15 au 28 février 2022. À cet effet, plus de 400 militaires de plus de 10 nations africaines partenaires et alliées y prendront part.

Cet exercice renforce les partenariats entre les organisations militaires et policières africaines, américaines et internationales, augmentant ainsi leur interopérabilité pendant les crises et les opérations pour accroître la sécurité et la stabilité.

Les pays africains participants sont le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Niger. Les participants internationaux sont le Canada, les États-Unis, la France, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.