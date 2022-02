Burkina Faso : la force Barkhane élimine 40 terroristes

L’opération française Barkhane a annoncé, samedi, avoir neutralisé 40 terroristes jeudi dernier, dans une frappe aérienne effectuée par un drone REAPER alors que la colonne de terroristes venait de pénétrer sur le territoire Burkinabé, a indiqué l’état-major des armées françaises dans un communiqué.

« Les 8 et 9 février 2022, des attaques coordonnées, menées par un groupe armé terroriste au Bénin, dans la région du parc naturel transfrontalier W géré par le Burkina Faso, le Bénin et le Niger, ont visé une patrouille de rangers puis des membres des forces armées du Bénin engagés en renfort », souligne le communiqué.

Selon l’état-major général des armées françaises, « le 10 février 2022, à la suite de ces attaques, alertée par ses partenaires béninois et burkinabé, la Force Barkhane a engagé des capacités aériennes de renseignement pour localiser ce groupe armé qui a été détecté une première fois sur le territoire béninois, à proximité du lieu de l’attaque ».

Et l’état-major d’ajouter « dans la matinée du 10 février, après avoir localisé et identifié une première colonne de terroristes se déplaçant à moto, en accord et en coordination permanente avec les autorités burkinabé, une frappe aérienne a été effectuée par un drone REAPER alors que la colonne venait de pénétrer sur le territoire burkinabé. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés et 5 motos ont été détruites ».

« L’engagement d’une patrouille de chasseurs Mirage 2000 a permis de procéder à trois nouvelles frappes visant des regroupements terroristes à proximité du lieu de la première frappe. Au cours de cette action plus d’une trentaine de terroristes ont été neutralisés, un pick-up et plus d’une dizaine de motos ont été détruits. Au total, 40 terroristes ont été mis hors de combat », conclut le communiqué.

Cette intervention française fait suite aux trois attaques terroristes à la bombe artisanale, perpétrées mardi et jeudi dans un parc du nord du Bénin, avaient fait 9 morts dont 1 français et 12 blessés, selon un nouveau bilan du gouvernement béninois.