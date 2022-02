ONU : besoins en aide humanitaire au Mali

L’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses partenaires ont lancé, lundi, un plan de réponse humanitaire pour le Mali au titre de l’année 2022 pour venir en aide à plus de cinq millions de personnes des plus vulnérables dans le pays.

Ce plan vise à subvenir aux besoins de quelque 5,3 millions de personnes des plus vulnérables » au Mali, ajoute la publication en citant le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Et de poursuivre que près de 7,5 millions de personnes ont besoin d’aide dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, soulignant que les besoins en aide humanitaire sont à leur plus haut niveau depuis 2012.