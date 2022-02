Côte d’ivoire : l’exercice militaire Flintlock 

Le contre-amiral Jamie Sands, commandant des opérations de l’armée américaine en Afrique, a lancé dimanche 20 février en Côte d’Ivoire l’exercice militaire baptisé « Flintlock », rassemblant plusieurs armées africaines et occidentales.

« Le fait que nous puissions être ici aujourd’hui est un véritable témoignage de notre capacité à surmonter les adversités afin d’atteindre nos objectifs communs », en particulier dans la lutte antijihadiste en Afrique de l’Ouest, a déclaré le contre-amiral Sands en lançant officiellement l’exercice à l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) de Jacqueville près d’Abidjan.

Outre celles des Etats Unis d’Amérique (USA) et de la Côte d’ivoire, Flintlock qui s’achèvera le 28 février rassemble les armées du Ghana, du Cameroun et du Niger, avec le soutien du Canada, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Norvège et de l’Autriche.

Initié par l’armée américaine depuis 2005, Flintlock est un exercice annuel des opérations spéciales de l’U.S. Africa Command, combiné entre les militaires et les policiers.

En plus de combattre efficacement les groupes extrémistes, les responsables américains militaires et diplomatiques ont insisté sur la menace sécuritaire qui pèse sur les pays côtiers du Golfe de Guinée, et notamment sur la Côte d’Ivoire.

Le contre-amiral Jamie Sands a également placé en tête des priorités de cette édition, l’échange d’informations et de renseignements entre les armées.