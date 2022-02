Niger : 7 enfants tués dans une frappe aérienne de l’armée nigériane

Sept enfants ont été tués et cinq blessés, lors d’une frappe aérienne de l’armée nigériane, vendredi, visant des « bandits armés » dans la région de Maradi dans le sud du Niger, près de la frontière avec le Nigeria, a déclaré dimanche le gouverneur de cette région.

« Il y a eu une erreur des frappes nigérianes qui se sont abattues juste à la frontière (avec le Niger) et qui on fait des victimes sur notre territoire dans le village de Nachadé: les victimes sont douze enfants, dont sept sont décédés et cinq blessés », a déclaré Chaïbou Aboubacar, gouverneur de la région de Maradi.

Quatre enfants sont morts sur le coup et trois autres ont succombé « à leurs blessures pendant leur transport à l’hôpital », a-t-il précisé.

Selon le gouverneur, « les parents assistaient à une cérémonie et les enfants étaient sans doute en train de jouer lorsque les frappes » les ont touchés.