Kenya : la montée des eaux du lac Turkana

Les riverains du lac Turkana vivent dans la peur et subissent des pertes conséquentes suite à la montée des eaux du lac, qui menace les moyens de subsistance des pêcheurs et commerçants.

Depuis mars 2020, les niveaux d’eau du lac Turkana ont augmenté, rendant la plupart des pêches impossibles.

Après les sécheresses, les scientifiques n’arrivent pas à expliquer ce phénomène.

Selon le gouvernement du comté, plus de 24.300 personnes ont été déplacées à cause de cette situation.

L’année dernière, les autorités ont déclaré que l’eau avait atteint des niveaux sans précédent allant de 500 mètres à 800 mètres, submergeant les plages, les hôtels, les maisons et les locaux des institutions gouvernementales.

Outre la destruction des récoltes et des habitations, la montée des eaux a également entraîné une augmentation du nombre des attaques d’hippopotames et de crocodiles, tandis que les habitants redoutent les épidémies et les maladies d’origine hydrique.

D’une superficie de 6 405 km2 et d’une longueur de quelque 290 km, le lac Turkana se trouve pour l’essentiel sur le territoire du Kenya.