L’ONU : plus de 440 civils tués au Soudan du Sud 

Au moins 440 personnes ont été tuées entre juin et septembre 2021 au Soudan du Sud, dans des affrontements entre le mouvement du vice-président Riek Machar (le SPLM/A-IO) et les Forces de défense sud-soudanaises (SSPDF), loyale au président Salva Kiir, d’après un rapport de l’Organisation Des Nations Unies (l’ONU).

« Entre juin et septembre 2021, au moins 440 civils ont été tués, 18 blessés et 74 enlevés lors d’affrontements entre groupes belligérants » dans la région de Tambura, dans le sud-ouest du pays, indique ce rapport de la mission onusienne au Soudan du Sud (Unmiss) et le Bureau des Droits de l’Homme de l’ONU.

Selon l’ONU, le mouvement SPLM/A-IO et les Forces de défense sud-soudanaises ainsi que leurs milices respectives sont responsables des violations et abus » commis durant ces affrontements à caractère politico-ethniques.

L’enquête de l’ONU fait état d’au moins 64 civils, victimes de violences sexuelles, « dont une fille de 13 ans qui a été victime d’un viol collectif à mort ».

Environ 80.000 personnes ont fui leurs maisons pour échapper aux combats, estime également l’ONU.