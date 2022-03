Burundi : signature d’un accord avec la Chine pour l’aménagement  de l’aéroport international de Bujumbura

Le ministre burundais des Affaires étrangères et de la Coopération au développement, Albert Shingiro, et l’ambassadrice de Chine au Burundi, Zhao Jiangping, ont signé à Bujumbura un accord portant sur la réhabilitation, la modernisation et l’expansion de l’aéroport international de Bujumbura.

« C’est une convention extrêmement importante pour le Burundi. C’est en effet un projet qui existait depuis quelques années, mais le projet a été retardé en raison de la pandémie de la Covid-19 », a déclaré le ministre burundais.

La signature de cet accord donne un coup d’accélérateur à la mise en œuvre de ce projet, a ajouté le responsable burundais, faisant savoir que des experts chinois sont attendus à Bujumbura pour étudier le projet.