Rwanda : visite du chef d’État-major des Forces armées du Qatar

Le chef d’État-major des Forces armées du Qatar, le Lieutenant Général Salem bin Hamad bin Mohammed bin Aqeel Al Nabit, a entamé une visite de trois jours au Rwanda à la tête d’une importante délégation.

Cette visite vise à renforcer la coopération entre Kigali et Doha en matière de défense et de sécurité, faisant savoir qu’un protocole d’accord a été signé dans ce sens entre les Forces rwandaises de défense et les Forces armées du Qatar.

Le Lieutenant Général Salem bin Hamad a été reçu, mercredi, par le chef de l’État Paul Kagame.

Il a eu, ensuite, des entretiens avec son homologue rwandais, le général, Jean Bosco Kazura, axés notamment sur les moyens d’approfondir la coopération entre les forces armées des deux pays.