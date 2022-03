Rwanda : près de 62 millions de dollars de KfW pour le changement climatique

Le Rwanda a reçu une facilité de crédit de 56 millions d’euros (62 millions de dollars) de la Banque allemande de développement (KfW), dans le but de financer des projets prioritaires en lien avec le changement climatique ainsi qu’au développement.

L’accord vient d’être signé à Kigali en présence de Svenja Schulze, la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Uzziel Ndagijimana, le ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda, et Patrick Karera, secrétaire permanent au ministère rwandais de l’Environnement.