Burkina Faso: Composition du nouveau  gouvernement de la Transition

Le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a nommé samedi soir un nouveau gouvernement composé de 25 ministres, pour diriger le pays pendant une transition de trois ans.

La Composition du Gouvernement de la Transition dirigé par Albert Ouédraogo, un universitaire de 53 ans, nommé jeudi Premier ministre, est la suivante:

-Ministre d’Etat auprès du Président du Faso, chargé de la Cohésion Sociale et de la Réconciliation Nationale: M. Yero BOLY.

-.Ministre d’Etat Ministre de la Défense et des Anciens Combattants : Général de Brigade Aimé Barthélémy Simpore.

-.Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité : Colonel Major Omer BATIONO.

-.Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de l’Extérieur : Mme Olivia Ragnaghnewendé ROUAMBA

-.Ministre de la Justice et des Droits Humains, chargé des relations avec les institutions, Garde des Sceaux : M. Bathélémy KERE.

-.Ministre de l’Économie des Finances et de la Prospective : M. Séglaro Abel SOME

-Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique : M. Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU

-Ministre de la Solidarité Nationale et de l’Action Humanitaire : M. Lazare Windlassida ZOUNGRANA

-Ministre des Affaires Religieuses et Coutumières : M. Issaka SOURWEM

– Ministre de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques : M. Innocent KIBA

-Ministre de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement : Mme Maminata TRAORE/COULIBALY

-Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : M. Frédéric OUATTARA

– Ministre des Mines et des Carrières : M. Jean Alphonse SOME

-Ministre des Infrastructures et du Désenclavement : Colonel Major Charles Josaphat ZOUNGRANA

-Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales : M. Lionel BILGO

-Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme : Mme Valérie KABORE

-Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale : M. Bassolma BAZIE

-Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques : Mme Aminata ZERBO/SABANE



-Ministre du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises : M. Abdoulaye TALL

-Ministre du Genre et de la Famille : Mme Salimata NEBIE/CONOMBO

-Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière : M. Mahamoudou ZAMPALIGRE

-Ministre de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat : M. Boukary SAVADOGO

-Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi :M. Abdoul Wabou DRABO

-Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective, chargé du Budget : Mme Brigitte Marie Suzanne COMPAORE/YONI

-Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de l’Extérieur, chargé de la Coopération : M. Karamoko Jean Marie TRAORE.