Niger : Relance de la coopération bilatérale avec le Nigeria après des mois de tension

Les ministres des Affaires étrangères du Niger et du Nigeria, Bakary Yaou Sangaré et Yusuf Maitama Tuggar, se sont rencontrés le mercredi 16 avril 2025 à Niamey pour poser les bases d’un nouveau départ dans les relations entre les deux pays, après plusieurs mois de tensions.

Cette rencontre, qualifiée de « fructueuse », a permis d’aborder divers domaines d’intérêt commun, marquant une volonté partagée de renforcer la coopération bilatérale, notamment à travers la relance de la Commission Mixte Nigéro-Nigériane de Coopération, d’après l’agence de presse nigérienne.

Parmi les priorités évoquées figurent la sécurité transfrontalière, l’économie, les infrastructures, l’énergie, les transports, les NTIC, l’agriculture, l’éducation et la lutte contre la désertification. Les ministres ont souligné la nécessité d’intensifier les échanges à tous les niveaux et de créer un comité consultatif mixte pour assurer un suivi efficace des projets communs.

Sur le plan sécuritaire, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à unir leurs efforts contre le terrorisme qui sévit à la frontière, et ont appelé à une collaboration accrue entre les ministères de la Défense des deux pays.

Les ministres ont également salué la qualité historique des relations d’amitié et de bon voisinage entre les deux peuples et exprimé leur détermination à hisser cette coopération au niveau des aspirations communes de paix, de stabilité et de développement.

Cette visite marque la première mission diplomatique de haut niveau entre les deux pays depuis la prise de pouvoir du CNSP au Niger, le 26 juillet 2023, et intervient dans un contexte de normalisation après les sanctions de la CEDEAO et la fermeture des frontières.

Le ministre nigérien a exprimé ses remerciements à son homologue pour cette visite et a transmis la gratitude des autorités nigériennes au peuple nigérian. En retour, M. Tuggar a salué l’accueil qui lui a été réservé et a invité son homologue à effectuer une visite officielle au Nigeria.