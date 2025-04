Burkina Faso : Don de l’Église Évangélique Grâce et Victoire aux familles de soldats tombés

L’Église « Évangélique Grâce et Victoire » a témoigné de sa solidarité envers les familles des Forces combattantes tombées au front, en remettant, ce mercredi, un don estimé à plus de 7 millions FCFA à la Direction centrale de l’action sociale des blessés en opérations.

Ce geste généreux est le fruit d’un dîner caritatif baptisé « La Kupa », organisé le 9 mars 2025 par la communauté du Temple Évangélique Grâce et Victoire (TEGV), en collaboration avec ses partenaires. À cette occasion, un chèque de 6 350 000 FCFA a été remis, accompagné de dons en nature : trois sacs de riz de 25 kg, quinze bidons d’huile de 3 litres et dix cartons de savon en boule. L’ensemble est évalué à plus de 7 millions FCFA.

Le pasteur principal du TEGV, Dr Elie Koumbem, a souligné que ce don s’inscrit dans une volonté d’exprimer la reconnaissance de la communauté envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. « Des hommes et des femmes donnent leur vie pour que nous puissions vivre en paix. Il est de notre devoir moral de prendre soin de leurs familles », a-t-il déclaré. Même si ce geste est modeste, selon ses propos, l’essentiel est d’agir concrètement pour soutenir les ayants droit de ces « héros silencieux ».

Le colonel-major Sié Rémi Kambou, directeur central de l’action sociale des blessés en opérations, a salué cette initiative qui, selon lui, vient renforcer les efforts de l’État dans la prise en charge des veuves et orphelins. Il a exprimé la gratitude de la Nation envers l’église donatrice, tout en lançant un appel à d’autres bonnes volontés pour continuer à soutenir les familles endeuillées par le conflit.