Niger : l’OCI réaffirme son soutien à Niamey dans divers domaines

Le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Hussein Brahim Taha, en visite de travail au Niger, a réitéré, lundi à Niamey, le soutien de l’OCI au Niger notamment sur les questions de la sécurité, la paix et de la formation des jeunes.

S’exprimant à l’issue d’une audience avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, le secrétaire général de l’OCI a indiqué que cette visite au Niger s’inscrit dans le cadre d’une tournée entamée au niveau des pays africains membres de l’OCI et qu’ils sont venus saluer le Chef de l’Etat du Niger et en même temps lui dire combien ils partagent l’inquiétude du pays sur la question sécuritaire, rapporte l’Agence nigérienne de presse (ANP).

Évoquant les problèmes de la sécheresse et de la sécurité alimentaire qui sévissent dans cette région du monde, M. Brahim Taha s’est réjoui d’avoir discuté avec le président de la République de « toutes les questions relatives à la sécurité, à la paix, et à la formation de la jeunesse face au terrorisme ».

Il a également rappelé l’ouverture d’un bureau de l’OCI à Niamey ainsi que la construction d’un centre du Waqf et de l’université islamique des filles.

Par ailleurs, le gouvernement du Niger réuni en Conseil des ministres, a adopté le projet de loi portant prorogation de l’état d’urgence sur l’étendue du territoire du pays et les régions de Tillabéri, Diffa et de Tahoua.

Ainsi, l’état d’urgence est prorogé dans les départements de Balleyara et de Kollo (région de Tillabéri) et également dans la région de Diffa et dans certains départements des régions de Tahoua (départements de Tassara et de Tilia) et de Tillabéri (départements de Ouallam, Ayorou, Bankilaré, Abala, Banibangou, Say, Torodi, Tera, Tillaberi et de Gothèye), rapporte l’ANP.

Le projet d’ordonnance portant prorogation de l’état d’urgence dans le département de Filingué (région de Tillaberi) a également été adopté par le même conseil des ministres.