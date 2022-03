Côte d’Ivoire : Promouvoir la production de cacao 

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a procédé, vendredi, à la signature avec le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l’Environnement et du Développement durable, d’un protocole d’accord pour les premiers décaissements du projet « Promouvoir la production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d’Ivoire (PROMIRE) ».

Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du Projet, relative à la finalisation et l’opérationnalisation de la réduction des gaz à effet de serre dus à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+).

Le PROMIRE, prévu dans 32 villages des régions de La Mé, de l’Agnéby-Tiassa et du Sud-Comoé, a pour objectif de restaurer progressivement le couvert forestier à hauteur de 20% à l’horizon 2030, par une cohabitation entre l’arbre et le cacao.

Le représentant de la FAO en Côte d’Ivoire, Samy Gaiji, a précisé qu’un montant de 10 millions de dollars, soit cinq milliards FCFA, a été mobilisé pour finaliser et opérationnaliser l’architecture du REDD+ d’une part, et déployer dans les régions bénéficiaires le projet des actions innovantes de production agricole durable et de restauration des paysages forestiers, d’autre part.