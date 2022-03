Tel-Aviv : l’Egypte participe à une rencontre diplomatique en Israël

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, va participer à une réunion diplomatique à partir de dimanche en Israël aux côtés de ses homologues américain, bahreïni, émirati et marocain.

Cette rencontre, selon le ministre israélien Yaïr Lapid, est organisée avec la visite en Israël du secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

L’Egypte avait organisé cette semaine, un sommet à Charm el-Cheikh, entre le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi, le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, et le prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed (Emirats arabes unis).

L’Egypte a été le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël en 1979. Et la Turquie était le premier État à reconnaitre l’Etat hébreux en 1949 et avoir signé en 1996 deux accords de coopération militaire et d’échanges de haute technologie. Israël pouvait également se servir de l’espace aérien et maritime turc pour ses entraînements.