RDC: 10 millions d’euros pour la province de la Tshopo

La France, à travers l’Agence française de développement (AFD), en collaboration avec l’Agence belge de développement (ENABEL), appuie à hauteur de 10 millions d’euros, la gouvernance, l’insertion et la formation agricole et rurale dans la province de la Tshopo (projet GIFT), a rapporté vendredi l’agence congolaise de presse ACP.

La finalité du projet GIFT, selon la source, est de contribuer au développement socioéconomique inclusif et durable dans la province de la Tshopo, à travers la valorisation et le renforcement du capital humain.

Il sera également question de renforcer les dispositifs de formation agricole et rurale aux niveaux technique et universitaire, en intégrant une approche transversale de réduction des inégalités filles-garçons, et femmes-hommes ainsi que de promotion des connaissances et des savoirs sur les pratiques agricoles durables.

Pour ce faire, indique-t-on, quatre instituts de formation technique ont été sélectionnés, à savoir les Instituts techniques agricoles (ITA) Yangambi, Yanonge, Simisimi et Maendeleo) en plus de l’Institut facultaire d’agronomie (IFA) de Yangambi, dans le cadre du GIFT.

Au total, 1500 apprenants et 200 membres du personnel bénéficieront d’une formation dispensée dans les centres réhabilités et les communautés locales ainsi que des services d’appui-conseil technique agricole plus efficaces et d’un renforcement des compétences des organisations paysannes, avec une attention particulière aux organisations féminines.

cette convention a été signée vendredi par l’ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, son homologue de la Belgique, Johan Indekeu, la directrice régionale Afrique centrale de l’AFD, Patricia Aubras, ainsi que par le représentant résident d’ENABEL en RDC, Philippe-Serge Degernier, en présence de la secrétaire générale du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Christine Nepa Nepa.