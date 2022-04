Afrique du Sud: l’inégalité Raciale

L’Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde, la race jouant un rôle déterminant dans une société où 10% de la population possède plus de 80% de la richesse, a indiqué la Banque mondiale (BM).

« L’Afrique du Sud se classe au premier rang des 164 pays sur lesquels avait porté l’étude sur les inégalités », a déclaré l’institution financière basée à Washington dans un rapport intitulé « Les inégalités dans les pays d’Afrique australe ».

Elle a précisé que près de 30 ans après la fin de l’apartheid, « la race reste un facteur clé concernant les fortes inégalités en Afrique du Sud, en raison de son impact sur l’éducation et le marché du travail ».

« L’héritage du colonialisme et de l’apartheid, enraciné dans la ségrégation raciale et spatiale, continue de renforcer les inégalités », soutient le rapport, notant que la race contribue à hauteur de 41% en matière d’égalités des revenus et à 30% dans le secteur de l’éducation.

L’institution souligne également que le genre joue également un rôle important, l’écart salarial entre les hommes et les femmes ayant atteint 38% en Afrique du Sud.