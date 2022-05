Burkina Faso: 35 terroristes tués dans le nord du pays

L’armée a éliminé 35 terroristes à Bourzanga, dans le nord du pays, selon un nouveau bilan de l’état-major général des armées burkinabé.

Cette opération a été réussie avec l’intervention de la force militaire française Barkhane.

«Les opérations de sécurisation se sont poursuivies toute la journée du samedi 21 mai 2022 suite à l’attaque terroriste qui a visé le détachement militaire de Bourzanga», précise la même source dans un communiqué.

Le bilan actualisé fait état de 5 soldats tués et 10 autres blessés, et 35 terroristes abattus.

Un important lot de matériel a également été saisi (un véhicule blindé et 02 véhicules pick up armés, de l’armement individuel et collectif, des munitions, une quarantaine de motos, des moyens de communication, etc), selon le communiqué.

En effet, l’intervention de l’hélicoptère Mi24 de l’Armée de l’air du Burkina Faso, ainsi qu’une patrouille de chasse Mirage 2000 de la Force Barkhane, qui a décollé de Niamey, ont permis l’interception de certains éléments qui tentaient de s’échapper.

Le Burkina Faso, en particulier le nord et l’est, est la cible d’attaques jihadistes depuis 2015 perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,8 million de déplacés.