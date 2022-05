Burkina Faso: un gendarme tué et deux autres blessés

Un gendarme a été tué et deux autres blessés, samedi soir, dans une attaque contre un poste de gendarmerie dans la région du Centre-Ouest du pays, a annoncé, dimanche, le gouverneur de la région Irène Coulibaly.

Dans un communiqué, Mme Coulibaly a souligné que le poste de gendarmerie de Tiogo de la commune de Tenado, dans la province du Sanguié (Centre-Ouest), a été attaqué samedi aux environs de 19H00 par des inconnus armés, précisant que le bilan humain s’établit à un mort et deux blessés.

C’est la première attaque attribuée aux groupes armés terroristes dans cette région située à une centaine de kilomètres d’Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Le Burkina, en particulier le nord et l’est, est la cible d’attaques jihadistes depuis 2015 perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,8 million de déplacés.