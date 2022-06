Zimbabwe: Près de la moitié de la population dans l’extrême pauvreté

Au moins 49 % de la population zimbabwéenne vit dans l’extrême pauvreté alors que plus de 5 millions de personnes sont considérées comme « en situation d’insécurité alimentaire », a indiqué le Programme alimentaire mondial (PAM).

Le Zimbabwe, autrefois considéré comme le grenier à blé de l’Afrique australe et un grand exportateur des produits agricoles vers la région et au-delà, se trouve à présent au bord de la famine, alors que la malnutrition chronique est devenue endémique dans tout le pays.

Des années successives de sécheresse, le changement climatique, l’augmentation du prix du pétrole sur les marchés internationaux et les problèmes économiques qui durent depuis deux décennies, sont tous des facteurs qui contribuent à la crise alimentaire qui sévit dans ce pays d’Afrique australe.

De surcroit, les incertitudes et les perturbations causées par la pandémie de la Covid-19 ont entraîné de graves pénuries alimentaires dans les zones urbaines et rurales, avec des craintes croissantes que la faim ne tue plus de personnes que le virus.