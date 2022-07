Mali: 48 terroristes neutralisés dans trois attaques contre de positions de l’armée

L’armée malienne a annoncé avoir tués 48 terroristes lors de trois attaques terroristes, repoussées tôt le mercredi visant des positions des Forces armées maliennes (FAMa), dans le centre et l’ouest du pays, soulignant que 15 soldats ont trouvé la mort et 25 autres blessés dont cinq graves dans ces tentatives d’infiltrations.

»L’Etat-Major des Forces armées informe l’opinion que les Forces armées maliennes ont repoussé des attaques terroristes visant des positions à Sévaré, Soloko et Kalumba, tôt ce mercredi 27 juillet 2022. La riposte menée avec énergie et professionnalisme a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite », indique le colonel Souleymane Dembelé, directeur de l’information et des relations publiques des armées dans un communiqué (DIRPA).

« Combinant manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées, la réaction prompte, courageuse et dynamique des FAMa a mis en lumière la vérité des actions désespérées des terroristes qui visent manifestement à faire des coups médiatiques pour masquer les pertes considérables qu’il subissent depuis plusieurs mois », ajoute le communiqué.

A Kalumba, près de la frontière mauritanienne, « le bilan côté ami est de 12 morts dont trois civils d’une entreprise de construction de route », rapporte le communiqué.

A Sokolo, dans le centre, l’armée fait état de six militaires morts et 25 blessés dont cinq graves. Une troisième attaque s’est déroulée dans la nuit à Mopti (centre), sans faire de victime, selon la même source.

Ces attaques interviennent après celle qui a été menée, vendredi dernier tôt, contre un camp de l’armée dans la ville-garnison de Kati, aux portes de la capitale Bamako, et dans laquelle un soldat a été tué.

L’attaque a été menée par des terroristes de la Katiba Macina », affiliée au groupe terroriste Al-Qaïda, aux environ de 05h00 (locales et GMT) avec deux véhicules piégés bourrés d’explosifs visant une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées.

Le bilan provisoire de cette attaque était d’un soldat malien tué et six blessés, dont un civil, et de 7 assaillants « neutralisés », 8 interpellés et beaucoup de matériels récupérés, avait précise l’armée malienne.

Elle est survenue au lendemain d’une série de raids quasi-simultanés attribués à des jihadistes dans six localités différentes du Mali, dans les régions de Koulikoro (proche de Bamako) ainsi que de Ségou et Mopti (centre). Trois militaires maliens ont été tués, selon l’armée.

Ces attaques interviennent au moment ou le Secrétaire général adjoint de l’ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, se trouve en visite à Bamako.

Le Mali fait face à des attaques terroristes notamment dans le nord et le centre du pays.