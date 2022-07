Kenya : Situation alimentaire à travers le pays se dégrade 

Quatre millions de Kényans, dans 23 comtés, sont menacés de faim, et environ 800.000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition, ce qui entraîne chez eux un retard de croissance et une insuffisance pondérale, selon rapport de la Croix-Rouge.

Le gouvernement est appelé à apporter une aide alimentaire et fournir de l’eau à des points d’eau spécifiques, notant que le manque de bonne volonté politique semble entraver ce genre d’initiatives, d’après la presse.

“Les campagnes politiques occupent le devant de la scène au détriment du bien-être des citoyens qui, ironie du sort, devraient être debout, en pleine forme, pour voter le 9 août 2022”.

Des mesures à long terme s’imposent également, citant dans ce sens le creusement de bassins d’eau et la mise en place des systèmes d’irrigation, ce qui contribuerait à la stimulation de la production alimentaire et la garantie de la sécurité alimentaire.

Turkana se trouve au sommet des plus grands réservoirs d’eau souterrains, estimant qu’il est nécessaire de découvrir comment cet avantage peut être exploité pour rendre le comté productif et riche dans le domaine agricole, en plus de ses gisements de pétrole, selon les médias.