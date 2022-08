Guinée: Saisie de plus de 2,6 tonnes de cocaïne

La marine guinéenne a arraisonné trois bateaux de pêche en provenance de la Sierra Leone et saisi plus de 2,6 tonnes de cocaïne, a annoncé le ministre de la Défense nationale, Aboubacar Sidiki Camara.



La drogue était dissimulée dans 129 colis composés de 2.318 plaquettes pour un poids total estimé à 2.605,1 kg, a-t-il précisé à la presse.



Les six membres d’équipage des bateaux, cinq Sierra-léonais et un Guinéen, ont été arrêtés par la brigade flottante de la Marine guinéenne.



M. Camara a rappelé que le Trésor public devrait imposer une forte amende aux trafiquants, tandis que les bateaux arraisonnés seront, au terme des procédures judiciaires, mis à la disposition de la Marine nationale.