Afrique du Sud : Liste grise du Groupe d’action financière (GAFI)

L’Afrique du Sud risque d’être exclue du système financier mondial si elle est placée sur liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) à cause de ses mauvaises performances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, a indiqué le groupe bancaire sud-africain Standard Bank.

« Le fait d’être signalée par le GAFI conduirait certainement à l’inscription de l’Afrique du Sud sur la liste noire du Royaume-Uni et de l’Union européenne (UE), ce qui expulserait le pays du système financier mondial », a déclaré le directeur général du Groupe, Sim Tshabalala.

Il a ajouté que cette décision, qui portera atteinte à la réputation du pays, pourrait également entraîner des sorties de capitaux et de devises, rendre les emprunts plus coûteux et revoir à la hausse les coûts des transactions, de gestion administrative et de financement des banques.

« La monnaie locale, le rand, va s’affaiblir, l’inflation va monter en flèche et les taux d’intérêt vont augmenter. Il sera ainsi plus cher d’acheter de la nourriture, de payer l’essence et de se procurer une maison ou une voiture. Le pays ne peut pas se permettre cette situation », a mis en garde M. Tshabalala.