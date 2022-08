Afrique: L’insécurité alimentaire

Le problème de l’insécurité alimentaire continue d’affecter le continent africain malgré l’abondance des ressources hydriques et des terres agricoles, a indiqué le chef du secrétariat de l’Architecture africaine de gouvernance (AGA) de l’Union africaine (UA), Salah Hammad.

« Les niveaux de pauvreté en Afrique ont augmenté, ce qui requiert un effort de collaboration accru pour s’assurer qu’il y a suffisamment de nourriture pour tous les peuples d’Afrique », a déclaré M. Hammad lors du lancement à Lusaka d’un rapport sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique en marge de la 4ème réunion de coordination semestrielle de l’UA.

Il a ajouté que le conflit entre la Russie et l’Ukraine et les effets du changement climatique doivent amener les dirigeants africains à investir davantage dans l’agriculture afin de produire assez de nourriture et assurer la sécurité alimentaire du continent.

Par ailleurs, M. Hammad a observé qu’en dépit de sa contribution estimée à 3,8% seulement aux émissions de gaz à effet de serre, l’Afrique est le continent le plus touché par les effets du changement climatique, exhortant les pays africains à mettre en œuvre des mesures durables d’atténuation et d’adaptation.