Côte d’Ivoire: Préservation de la nature

Le délégué du conseil national des jeunes de Côte d’Ivoire ( CNJCI) de la région de la Mé, Kouachi Kouachi Jules, a exhorté les populations ivoiriennes à mener des actions dans le sens de la préservation de la nature.

« Nous appelons toute la jeunesse de la Mé en particulier et la jeunesse ivoirienne en général à mener des actions dans le sens de la préservation de la nature, de l’environnement et de la protection de la faune, la flore et des eaux pour permettre à nos enfants de connaître les espèces d’arbres et les ressources animales », a-t-il souligné.

Il s’exprimait vendredi dernier à l’occasion de la plantation d’arbres au centre hospitalier régional d’Adzopé en présence notamment du ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi.