Sénégal : Décès de Woré Gana Seck directrice de Green Sénégal

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a rendu hommage à Woré Gana Seck, la directrice de l’ONG Green Sénégal, et présidente de la Commission de l’environnement du Conseil économique social et environnemental (CESE), décédée mardi, saluant notamment son engagement pour la cause environnementale.

« J’ai appris avec tristesse le décès de Woré Gana Seck, responsable de Green Sénégal, et présidente de la Commission de l’environnement du Conseil économique social et environnemental (CESE)’’, a tweeté le président Sall.

Le chef de l’Etat a rendu hommage à ‘’une femme engagée’ et a présenté ses ‘’condoléances émues à sa famille’’.

La défunte avait été connue à partir de ses interventions en faveur de l’environnement à Bargny, une localité de la région de Dakar, présentée comme un laboratoire des enjeux de la lutte pour la préservation de l’environnement.