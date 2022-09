Somalie : Le Comorien Mohamed Elamine Souef nouveau représentant spécial de l’UA

L’Union africaine (UA) a annoncé dimanche la nomination du Comorien Mohamed Elamine Souef nouveau représentant de la Commission de l’UA en Somalie.

Ancien ministre et diplomate, M. Souef assurera également la présidence de la Mission de transition en Somalie (ATMIS), mise en place par l’UA pour lutter contre le groupe terroriste Al-Shabab, a fait savoir l’organisation panafricaine dans un communiqué.

Dans le cadre de sa nouvelle mission, M. Souef veillera à maintenir une coordination étroite et constante avec le gouvernement somalien et d’autres parties prenantes somaliennes en vue de soutenir la mise en œuvre du Plan somalien de transition, ainsi que d’autres processus plus larges visant le renforcement de l’État, a indiqué le communiqué.

Il travaillera également en étroite collaboration avec l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et ses États membres, ainsi qu’avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux concernés, notamment les Nations Unies (ONU), la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (UNSOM) et l’Union européenne (UE).

Par ailleurs, au moins 19 civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi par des islamistes shebab dans le centre de la Somalie.

Les Shabab ont arrêté au moins huit minibus de voyageurs et camions circulant sur une route entre les villes de Beledweyne et Maxaas, qu’ils ont regroupés puis brûlés après en avoir tué les passagers, au niveau du village d’Afar-Irdood.

Les shebab ont affirmé dans un communiqué avoir pris pour cible des combattants, qui ont aidé les forces gouvernementales à les combattre.