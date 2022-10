Somalie : au moins 9 morts dans 2 attaques suicides des Shebab

Au moins neuf personnes ont été tuées, dont des fonctionnaires locaux, et 10 autres blessées dans deux attaques suicides revendiquées par les terroristes islamistes du groupe Al shebab, dans le centre de la Somalie, selon un la police locale.

« Les terroristes ont mené des attaques suicides en utilisant deux véhicules remplis d’explosifs à Beledweyne », à environ 300 km au nord de la capitale Mogadiscio, a déclaré Mohamed Moalim Ali, commandant de police dans la région du Hiiraan, précisant que « neuf personnes ont été tuées, dont la ministre de la santé de l’état d’Hirshabelle et un commissaire de district chargé des finances (…), et plus de 10 autres blessées ».

L’attaque, qui a ciblé un bâtiment gouvernemental, a été revendiquée par les shebab, groupe lié à Al-Qaïda et qui combat le gouvernement somalien depuis 15 ans.

Par ailleurs, le gouvernement somalien a annoncé lundi la mort de l’un des plus hauts dirigeants du mouvement des shebab, dont la tête était mise à prix pour trois millions de dollars, lors d’une frappe aérienne dans le sud de la Somalie.

La frappe de drone lancée le 1er octobre par l’armée somalienne et les « partenaires internationaux de sécurité » a tué Abdullahi Yare près de la ville côtière de Haramka, a indiqué le ministère de l’Information dans un communiqué daté de dimanche et mis en ligne lundi.

« Ce leader (…) était le prédicateur en chef du groupe et un des membres les plus notoires du groupe shebab », précise le communiqué. « Il était l’ancien chef du conseil de la Choura et le directeur des finances du groupe », a ajouté le ministère, en référence à l’organe de conseil suprême des shebab.

Cofondateur du groupe lié à Al-Qaida, Yare était considéré comme le candidat pour prendre la tête du mouvement à la place de son chef malade Ahmed Diriye, selon le ministère.