Tchad : L’opposant historique S. Kebzabo nommé Premier ministre de la phase 2 de la Transition

L’opposant Saleh Kebzabo a été nommé Premier ministre ce mercredi 12 octobre, par le président de la Transition, le général Mahamat Deby Itno.

L’opposant historique âgé de 75 ans prend ainsi la suite de Pahimi Padacké qui a rendu sa démission et celle de son équipe mardi, et aura la lourde tâche de composer et diriger le prochain «Gouvernement d’union nationale » promis par le président de la Transition.

Ancien journaliste et quatre fois candidat à la présidentielle au Tchad, Saleh Kebzabo était un des farouches opposants au régime incarné par l’ancien président tchadien, le maréchal Idriss Deby Itno.

Mais son parti a choisi de faire confiance au jeune Général Mahamat Deby qui s’est accaparé les pouvoirs de son père après son subit décès en avril 2021, et avait rallié le Gouvernement formé par la junte militaire.

Saleh Kebzabo était par ailleurs, le premier Vice-président du Comité d’organisation du Dialogue national inclusif dont les discussions ont abouti à une «deuxième phase de la Transition» qui va durer deux ans, avec Mahamat Deby comme Chef de l’Etat.

Ce dernier, ainsi que tous les membres des instances de la Transition, sont autorisés à faire acte de candidature lors des prochaines élections au Tchad.