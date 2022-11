Gabon : « One Forest Summit » se tiendrait à Libreville en mars 2023

Les présidents Ali Bongo Ondimba et Emmanuel Macron ont annoncé à Charm El Cheikh, en Egypte, où se tient la COP 27 que leurs deux pays vont organiser en mars prochain à Libreville un sommet sur les réserves vitales de carbone et de biodiversité.

Selon un communiqué du gouvernement français, le président de la République et en coopération avec les Etats-Unis et la Chine, un événement One Planet à la COP27, a réuni des chefs d’Etat et de gouvernement et des ministres d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, ainsi que des dirigeants d’organisations internationales et de la société civile.

La discussion a porté sur l’enjeu des réserves vitales de carbone et de biodiversité et le lancement de nouveaux partenariats pour le climat et la biodiversité.

Les participants ont affirmé la nécessité de protéger en priorité les réserves vitales de carbone et de biodiversité.

Ces espaces sont à la fois des stocks naturels de carbone et des espaces riches en biodiversité, comme les forêts anciennes, les tourbières ou les mangroves.

Ils couvrent moins de 14% de la surface de la Terre et concentrent plus de 75% de ce que les scientifiques appellent le « carbone irrécupérable » et 91% des habitats des espèces vertébrées.

Si ces paysages sont détruits, de grandes quantités de carbone seront libérées dans l’atmosphère et de nombreuses espèces de faune et de flore risquent de disparaitre, accélérant dangereusement le changement climatique et la perte de biodiversité.