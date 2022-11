Afrique du Sud : Crise économique dans les industries minière et manufacturière

La sous-performance des industries minière et manufacturière en Afrique du Sud, qui ont chuté de 8% en glissement annuel en juin dernier, pèsera sur le produit intérieur brut (PIB) global du pays de 2022, a indiqué l’Agence des statistiques «Stats SA».

La production industrielle composée de l’exploitation minière, de la fabrication et de la production d’électricité représente 20,5% du produit intérieur brut du pays. Elle a chuté plus que prévu en juin, l’industrie étant aux prises avec l’intensification des pannes d’électricité et la faiblesse du climat économique, souligne l’Agence.

Il s’agissait du cinquième mois consécutif de ralentissement de l’activité minière, en proie à des délestages paralysants, des coûts de production plus élevés et les effets persistants d’une grève de trois mois dans le secteur aurifère.

Sur une base trimestrielle, la production a chuté de 3,4% au cours des trois mois se terminant en juin par rapport aux trois mois se terminant en mars.

Par ailleurs, le nombre total de liquidations d’entreprises en Afrique du Sud a augmenté de 44,8 % en août dernier par rapport à la même période de 2021, a révélé également l’Agence sud-africaine des statistiques « Stats SA ».

« Au troisième trimestre de 2022, le nombre total de liquidations a augmenté de 18,8 % », a déclaré Stats SA dans un rapport sur la situation des entreprises dans ce pays d’Afrique australe qui traverse un ralentissement économique depuis plusieurs années.

D’après l’Agence gouvernementale, une augmentation des fermetures d’entreprises de 0,8 % a été également enregistrée au cours des huit premiers mois de 2022 par rapport à la même période de 2021.

La banque centrale sud-africaine (SARB) a révisé à la baisse sa projection de croissance économique de 2% à 1,9% pour 2022 dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes accrues et une reprise économique plus lente que prévu.