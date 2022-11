Angola : 2 milliards de dollars dans cadre du Programme de privatisation

La vente de 94 actifs et participations de l’État angolais dans le cadre du Programme de privatisation (PROPRIV) a généré 961 milliards de kwanzas (plus de 2 milliards de dollars), entre 2019 et 2022, a annoncé le ministère des Finances.

« Sur ce montant total, 395 milliards de kwanzas restent à être encaissées, dont le paiement dépend du délai prévu dans le contrat d’achat et de vente des biens et actions de l’État », a déclaré le Secrétaire d’État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos.

S’exprimant lors de la 1ère réunion de la Commission interministérielle de mise en œuvre du PROPRIV, le responsable a relevé que le gouvernement n’a encaissé, en revanche, que 565 milliards de kwanzas (près de 1,3 million de dollars).

« L’État a déjà privatisé 39 sociétés d’actifs depuis la mise en place du PROPRIV, alors que 53 autres entreprises sont en cours d’examen et devraient faire ultérieurement l’objet d’une décision par la commission interministérielle de privatisation », a-t-il signalé.