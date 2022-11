RDC : Des combats opposent le M23 aux miliciens Nyatura et à l’armée

Certaines sources indiquent que des combats opposent le M23 aux miliciens Nyatura à l’armée congolaise FARDC, dans le village Kishishe, situé à environ 3 KM du chef-lieu du groupement de Bambo, chefferie de Bwito dans Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC).

Ces combats à Kishishe, ont provoqué la panique au sein de la population riveraine de Bukombo, Birambizo et de Kirima.

Les habitants ont abandonné leurs milieux pour se rendre à Kitshanga, Kibirizi, et certains ont pris la route du territoire de Lubero, selon radio Okapi.

Des acteurs locaux redoutent que le M23 ait, à partir de Bambo, la possibilité de sortir par Kirima et Kibirizi, et couper la route Rwindi-Nyanzale-Kitshanga, dans les groupements Mutanda et Bukomboce.

Ces derniers affirment que l’occupation de Tongo donne également aux rebelles une possibilité de sortir par Kitshanga, en passant par le groupement de Bishusha, sur l’axe ouest.

Sur les 7 groupements que compte la chefferie de Bwito, les rebelles occupent totalement Tongo, et partialement Bambo, affirment des sources locales.

Par ailleurs, seize civils ont été tués en l’espace de deux jours, dans une attaque attribuée aux rebelles ADF dans trois villages du groupement de Batangi-Mbau, territoire de Beni (Nord-Kivu), selon un bilan provisoire.