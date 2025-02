Somalie : Renforcement de la coopération en matière de défense et de lutte contre le terrorisme avec la Turquie

Le ministre de la Défense somalien, Abdulkadir Mohamed Nur, et son homologue turc, Yaşar Güler, ont tenu des pourparlers de haut niveau à Ankara, au siège du ministère turc de la Défense. Les discussions ont principalement porté sur le renforcement des relations bilatérales, l’intensification de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que l’amélioration des capacités et de la formation de l’Armée nationale somalienne (SNA).

Cette rencontre a mis en lumière le partenariat stratégique solide et durable entre la Somalie et la Turquie, particulièrement dans les domaines de la défense et de la sécurité. Les deux ministres ont insisté sur l’importance d’une collaboration à long terme pour favoriser la paix et la stabilité en Somalie et dans la région.

Abdulkadir Mohamed Nur a exprimé sa reconnaissance envers la Turquie pour son soutien constant dans la lutte contre le terrorisme. Il a salué le rôle clé de la Turquie dans la fourniture de formations, d’équipements militaires et d’assistance stratégique, éléments essentiels dans les efforts de l’Armée nationale somalienne pour contrer les groupes extrémistes et garantir la sécurité du pays.

De son côté, Yaşar Güler a réaffirmé l’engagement de la Turquie à accompagner la Somalie dans ses efforts pour stabiliser le pays et reconstruire ses institutions. Il a souligné que la coopération entre les deux nations allait au-delà du domaine militaire, englobant aussi l’aide humanitaire, le développement des infrastructures et le renforcement des capacités institutionnelles.

Les discussions ont également abordé la nécessité de renforcer les efforts conjoints contre le terrorisme, notamment à travers le partage de renseignements, la coordination des opérations et des programmes de formation avancée pour les forces somaliennes. Les deux ministres ont convenu de la nécessité d’une collaboration continue pour s’attaquer aux causes profondes de l’extrémisme et renforcer les capacités de défense de la Somalie.

Cette réunion constitue un nouveau jalon dans le partenariat stratégique renforcé entre la Somalie et la Turquie, qui, au fil des années, est devenue l’un des alliés clés de la Somalie, jouant un rôle crucial dans la reconstruction du pays après plusieurs décennies de conflit.