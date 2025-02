Burkina Faso : Le ministre de la Culture plaide pour une décolonisation culturelle du continent

Le ministre de la Communication et de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a lancé, lundi, un appel aux acteurs du cinéma africain afin de former les jeunes dans le but de mener à bien une décolonisation culturelle de l’Afrique à travers les écrans, selon l’Agence d’Information du Burkina (AIB).

Le ministre de la Culture, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a souligné l’importance d’approfondir la réflexion sur les enjeux liés à la formation des jeunes cinéastes. Selon lui, cette formation doit être un outil pour soutenir les cinéastes engagés dans la décolonisation culturelle de l’Afrique à travers le cinéma, tout en contribuant à l’émergence d’une industrie cinématographique véritablement compétitive.

S’adressant aux étudiants, il a ajouté qu’ils étaient porteurs d’une vision nouvelle, d’une écriture cinématographique audacieuse, semblable à celle de leurs aînés, et qu’ils disposaient d’un regard unique sur les sociétés africaines en pleine mutation.

Le ministre s’exprimait lors de l’ouverture de la « Fenêtre des Écoles », une master class organisée par l’Institut Supérieur de l’Image et du Son, Studio Ecole (ISIS-SE), dans le cadre de chaque édition du FESPACO, le 24 février 2025.

Durant cinq jours, les étudiants africains auront accès à une formation de haut niveau en photographie, dispensée par des experts du domaine en Afrique. Ils assisteront également à des conférences animées par des professeurs émérites en cinéma et audiovisuel.

Selon le ministre, la « Fenêtre des Écoles » est un espace d’échange entre les responsables des institutions africaines de formation cinématographique et constitue une occasion unique de rencontre culturelle entre étudiants, enseignants et professionnels du cinéma, tant en Afrique qu’à l’international.

Il a conclu en affirmant que cette initiative constitue aujourd’hui une véritable opportunité de rencontre entre les écoles africaines et les professionnels du cinéma, permettant ainsi un passage de relais entre les générations, à l’image de nos traditions ancestrales.