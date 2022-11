Nigéria : Idriss Déby président de la Commission du bassin du lac Tchad

Le président de la transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a été élu président de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), à l’issue du 16ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la CBLT tenu mardi à Abuja, capitale de la République fédérale du Nigéria.

Au terme des travaux en plénière et en huit clos, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont approuvé le rapport du Conseil des ministres et celui des ministres en charge de la Défense.

Le mandat du Secrétaire Exécutif de la CBLT, l’ambassadeur Mamman Nuhu, a été renouvelé pour 4 ans et les arriérés des contributions sont apurés, selon le communiqué final lu par le ministre nigérien de l’Hydraulique, Mahaman Adamou.

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont également décidé d’endosser le programme d’action stratégique (PAS) révisé de la CBLT et d’instruire le Secrétaire Exécutif de la CBLT de mener un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers notamment la BAD, chef de fil des bailleurs de fonds de la CBLT, afin de soutenir la mise en œuvre du PAS et d’organiser une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des actions retenues.

Le Secrétaire Exécutif de la CBLT mènera aussi un plaidoyer de haut niveau auprès des parties prenantes clés pour leur adhésion au projet panafricain de transfert des eaux interbassins et lancera un appel aux partenaires de la CBLT pour soutenir le financement de la phase 1 relative à l’amélioration de l’hydraulicité des fleuves Chari et Logone pour l’aménagement du lac Tchad.

Les Chefs d’Etat se sont félicités des résultats obtenus par la Force multinationale mixte (FMM) dans la lutte contre les terroristes du groupe jihadiste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad.

La Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) a été créée à Fort Lamy (Ndjamena) le 22 mai 1964 par la volonté politique des Chefs d’Etat et de Gouvernement des quatre pays riverains, Ahmadou Ahidjo du Cameroun, Diori Hamani du Niger, François Tombalbaye du Tchad et Sir Abubakar Tafawa Balewa premier ministre fédéral du Nigéria. La République centrafricaine a rejoint l’organisation en 1996 suivie de la Libye en 2008.

L’Égypte, le Soudan, le Congo et la République démocratique du Congo complètent l’organisation en tant que pays observateurs.

La Commission a pour objectif la gestion du lac Tchad et de ses ressources en eau partagées, la préservation des écosystèmes et la promotion de l’intégration régionale, de la paix ainsi que la sécurité et le développement dans la région du lac Tchad.