Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema largement en tête de la présidentielle avec 90,35 % des voix, selon les résultats provisoires

Au Gabon, le président de la transition et candidat à sa propre succession, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été crédité de 90,35 % des suffrages à l’élection présidentielle, selon les résultats provisoires annoncés dimanche par le ministère de l’Intérieur.

Ce scrutin, organisé 19 mois après le coup d’Etat d’août 2023, marque une étape importante dans le retour à l’ordre constitutionnel après une période de transition dirigée par les militaires.

Face à lui, Alain-Claude Bilie By Nze, ancien Premier ministre et principal challenger, n’a recueilli que 3,02 % des voix. Les six autres candidats engagés dans la course ne franchissent pas la barre des 1 %, selon les mêmes résultats.

Le taux de participation s’élève à 70,4 %, illustrant un fort engouement des électeurs pour cette élection censée tourner la page de près de deux décennies de pouvoir des Bongo, renversé en 2023.