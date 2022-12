Burkina Faso : Les sols sont de plus en plus menacés par la dégradation

Le Directeur général du Bureau national des sols (BUNASOLS), Mamoudou Traoré, a affirmé lundi, que les sols sont de plus en plus menacés par la dégradation, toute chose qui compromet, un meilleur avenir pour les générations actuelles et futures.

«Les sols sont de plus en plus menacés de nos jours par divers facteurs liés à l’intervention de l’homme et aux changements climatiques», a déclaré M. Traoré qui s’exprimait lors de la commémoration de la journée mondiale des sols (JMS), placée sous le thème «les sols, à l’origine des aliments».

Selon Traoré, la dégradation des sols se traduit par la réduction ou l’élimination des fonctions des sols et de leurs aptitudes à soutenir des services écosystémiques qui sont essentiels au bien-être des populations.

En février 2018, le Directeur général de la FAO, José Graziano Da Silva, en visite au Burkina Faso, a affirmé que la dégradation touchait un 1/3 des sols soit 9 millions d’hectares productives avec une progression annuelle estimée à 360 mille hectares.