Coupe du monde : Israël félicite le Maroc pour sa qualification pour les demi-finales 

Le Président israélien, Isaac Herzog, a félicité le Maroc, Roi et peuple, à l’occasion de la victoire des Lions de l’Atlas, samedi, sur le Portugal et leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

« Je félicite Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour l’exploit historique réalisé dans la Coupe du monde… Félicitations ! », a écrit M. Herzog sur son compte Twitter.

Plusieurs responsables israéliens, civils et militaires ont également exprimé leurs félicitations pour la qualification des Lions de l’Atlas au carré final.

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Hassan Kaabieh, a déclaré aux médias arabes que l’équipe marocaine est entrée dans l’histoire et a rendu les peuples du Moyen-Orient et d’Afrique heureux et ravis, et a suscité l’admiration et l’estime du monde entier.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a salué également la victoire historique de l’équipe nationale marocaine samedi et sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Issawi Freij, ministre israélien de la Coopération régionale, a déclaré : «Nous avons cru un instant que nous avions atteint le sommet, mais l’équipe nationale marocaine a prouvé aujourd’hui qu’il n’y a pas de limites au possible, une équipe imbattable ».

Des milliers de fans sont descendus dans les rues et sur les places d’Al Qods, de la Bande de Gaza, de Cisjordanie, de Tel Aviv, de Sderot et de Beer Sheva pour célébrer cet exploit historique de la première équipe arabe et africaine qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde.