Zambie-Namibie : Projet de pipeline sur 2000 km

Les gouvernements namibien et zambien viennent de signer un accord de partenariat visant à faciliter la mise en place d’un Projet de pipeline de produits pétroliers et de gaz naturel (Nazop) qui s’étend sur 2000 km.

Cet accord a été paraphé par le ministre zambien de l’Énergie, Peter Kapala, et son homologue namibien, Tom Alweendo, dans le cadre de la 10e session de la Commission mixte permanente de coopération Namibie-Zambie, qui s’est tenue récemment à Swakopmund (361 km de Windhoek).

Dans le cadre de ce projet dirigé par le secteur privé, la Namibie prévoit de fournir à la Zambie plus de 100.000 barils de carburant par jour grâce à un oléoduc et un gazoduc qui s’étendent de Walvis Bay, à l’ouest de la Namibie, à la capitale zambienne, Lusaka.

S’exprimant à l’issue de la cérémonie de signature, M. Kapala a déclaré que l’objectif principal de l’accord était de renforcer la coopération économique entre les deux pays voisins dans le sous-secteur de l’énergie.

« Le pétrole et ses dérivés sont des moteurs de croissance et de développement de nos économies, notamment au vu de leur rôle dans les domaines de la logistique et du transport », a-t-il ajouté.