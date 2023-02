Nigeria : 22 cas mortels de diphtérie depuis décembre 2022

111 cas de diphtérie ont été confirmés par le Nigeria dont 22 mortels. Cette épidémie est signalée dans quatre Etats entre le début du mois de décembre 2022 et la troisième semaine de janvier 2023, a indiqué le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC).

L’Etat de Kano (nord-ouest) a enregistré le plus grand nombre de cas confirmés (107) avec 21 décès, a précise le NCDC dans son dernier rapport sur la situation de la diphtérie.

L’Etat de Lagos (sud-ouest) a signalé un cas confirmé avec un décès, l’Etat de Yobe (nord-est) deux cas confirmés et aucun décès, et l’Etat d’Osun (sud-ouest) un cas confirmé et aucun décès, selon le rapport.

Le NCDC travaille avec les autorités sanitaires étatiques et d’autres partenaires pour améliorer la surveillance et la réponse à l’épidémie dans les Etats touchés, poursuit-il.

La diphtérie est une infection grave, hautement contagieuse, causée par l’espèce de bactérie Corynebacterium. La principale manifestation de la maladie est une angine qui peut se compliquer d’atteintes cardiaques ou neurologiques et entraîner le décès.

Grâce à une couverture vaccinale très élevée, la diphtérie due à Cornybacterium diphtheriae a disparu en France métropolitaine.