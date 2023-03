Angola : 600.000 dollars pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Plus de 600.000 dollars ont été débloqués par le Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour soutenir le secteur agricole dans la province de Huambo (ouest) en Angola, au cours de la saison agricole 2022/2023, a annoncé l’organisation onusienne.

Cette initiative lancée en partenariat avec l’Institut de développement agraire (IDA) et le Projet de développement de l’agriculture familiale et de la commercialisation (MOSAP II), vise à aider les agriculteurs en fournissant des semences, engrais et équipements de travail, afin d’augmenter les niveaux de production.

Le coordinateur de la FAO à Huambo, César Valencia, a déclaré que grâce à ce financement, des formations seront assurées au profit des acériculteurs en matière de gestion financière agricole et de techniques de production, suivies d’une évaluation du niveau d’organisation des champs-écoles.