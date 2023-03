Nigeria : Coup d’envoi du premier forage pétrolier dans l’État de Nasarawa

Le président Muhammadu Buhari a donné, mardi, le coup d’envoi du premier forage pétrolier dans l’État de Nasarawa (centre), alors que le Nigeria vise à porter la production de pétrole brut à trois millions de barils par jour (mbj), contre 1,7 mbj actuellement.

Dans un message virtuel à l’occasion de l’inauguration officielle du puits Ebenyi-A, situé dans la fosse de la Bénoué moyenne, dans le gouvernement local d’Obi de l’État de Nasarawa, M. Buhari a déclaré que la découverte et le forage de pétrole dans l’État de Nasarawa conduiraient à une plus grande prospérité pour les Nigérians et renforceraient la sécurité énergétique globale du pays.

Il a mis en avant que les communautés environnantes bénéficieraient particulièrement de la valeur créée par les activités d’exploration et de production éventuelles.

Le président nigérian a demandé à la Compagnie pétrolière nationale du Nigeria (NNPC Limited) et à ses partenaires de prendre dûment en compte les conséquences environnementales de ces activités d’exploration pétrolière et d’en atténuer les effets négatifs.

Il a remercié le gouvernement et la population de l’État de Nasarawa pour leur soutien sans faille et leur collaboration au succès de cette campagne d’exploration.