Burkina Faso : Plusieurs terroristes tués dans des opérations de l’armée

L’armée burkinabè a effectué des opérations aéroterrestres qui ont éliminé plusieurs terroristes dans le Kénédougou, le Sahel et le Boulkiemdé, selon l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Citant des sources sécuritaires, l’AIB souligne que l’armée burkinabè a pris sa revanche sur un grand nombre de terroristes qui semaient la terreur dans la zone de Sindo dans le Kénédougou (extrême ouest).

Une opération aéroterrestre a permis de neutraliser un grand nombre d’entre eux et de récupérer des armes, une importante quantité de munitions, des moyens roulants et d’autres logistiques.

Mardi, au moins vingt-quatre personnes, dont 20 supplétifs civils de l’armée, ont été tuées lors de deux attaques de terroristes dans le centre-est du Burkina Faso, ont indiqué mercredi des sources sécuritaires et locales.

« Des groupes terroristes ont perpétré une attaque hier (mardi) dans la localité de Zekézé », un village de la commune de Bittou, près des frontières togolaise et ghanéene, selon un responsable local.

« Le bilan provisoire de l’attaque est de seize volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs de l’armée) et de quatre civils tués », a-t-il ajouté en précisant que « plusieurs VDP » étaient toujours introuvables mercredi: « on craint que le bilan soit plus élevé ».

Une source sécuritaire a confirmé l’attaque, assurant qu’un « bilan officiel sera communiqué ultérieurement ».

Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré a signé, mercredi, le décret de mobilisation générale et mise en garde, pour une période de douze mois, en vue de défendre l’intégrité du territoire national, de restaurer la sécurité sur l’ensemble du territoire et d’assurer la protection des populations et de leurs biens, contre la menace et les actions terroristes.

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes qui ont fait plus de 10.000 morts et près de deux millions de déplacés.