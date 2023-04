RDC: 30 personnes tuées entre CODECO et FPIC

Depuis cinq jours, au moins 30 personnes ont été tuées dans des combats opposant deux groupes rivaux des milices communautaires dans le territoire d’Irumu de la province de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), d’après des sources sécuritaires.

Le coordonnateur de la société civile de l’Ituri, Dieudonné Lossa a souligné que les combats en cours entre les miliciens de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) et ceux du Front patriotique et intégrationniste du Congo (FPIC) ont fait plusieurs morts et plus de 500 maisons incendiées.

Par ailleurs, l’engagement de la Force régionale est-africaine à protéger l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo (RDC), a été réaffirmé, samedi à Goma, dans une conférence par le gouverneur militaire du Nord-Kivu et le commandant de ladite Force, selon de source militaire.

Le gouverneur militaire a salué, en outre, la volonté des Présidents des pays membres de l’EAC, initiateurs de « cette force visant à restaurer la sécurité dans l’Est de la RDC secoué par la prolifération des groupes armés locaux et étrangers à la base de son instabilité ».

Dans le cadre de la force régionale de l’EAC, outre les contingents kenyan et sud-soudanais déployés à Kibumba et à Rumangabo, les Burundais sont déjà actifs sur les axes Sake-Mushaki et Sake-Kilolwire-Kitshanga.

Quant aux Ougandais, ils ont pris position dans la zone allant de Bunagana à Kiwanja, en passant par les bourgades de Rwanguba, Chengerero et Burayi.

Les FARDC ont neutralisé cinq miliciens dans des combats survenus, dans la nuit de mardi 25 à mercredi 26 avril, dans le groupement Baswagha-Madiwe, territoire de Beni (Nord-Kivu).

L’armée dit être déterminée à éradiquer tous les groupes armés de la région qui ne veulent pas adhérer au processus de paix.

Les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO ont également délogé, mercredi 26 avril, les rebelles ADF de la région d’Apetina-Sana, territoire de Beni (Nord-Kivu) au terme d’une opération conjointe.