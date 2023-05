Cameroun : Le pays nécessite une  Aide humanitaire de 407 millions de dollars pour 2,7 millions de personnes

Le Cameroun a besoin de 407,3 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire d’urgence et une protection à 2,7 millions de personnes pour l’année 2023, ont indiqué jeudi des sources officielles.

L’annonce a été faite à Yaoundé au cours de la cérémonie de lancement conjoint du Plan de réponse humanitaire (PRH) 2023 par le ministère de l’Administration territoriale et la communauté humanitaire.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), au total 4,7 millions de personnes, dont 77% sont les femmes et les enfants, ont besoin d’une aide humanitaire dans ce pays d’Afrique centrale.

Cette crise humanitaire est attribuée à la détérioration de la situation économique mondiale et aux impacts des violences sécessionnistes dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des réfugiés centrafricains dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord et du conflit du bassin du lac Tchad, selon la même source.

« Un accent sera particulièrement mis sur la santé, l’alimentation, la nutrition, l’éducation et l’accès à l’eau. Le plan vise à réduire la mortalité de personnes affectées par les multiples crises au Cameroun », a souligné la représentante de l’OCHA dans le pays, Karen Perrin, cité par le média d’Etat CRTV.

En 2022, seuls 50% des fonds attendus ont été mobilisés, a rapporté CRTV, selon la presse.